Bünyesinde Boğazlıyan Şekeri de barındıran Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 5’inci Tarla Günleri devam ediyor.

Başkan Hüseyin Akay; "Geçtiğimiz kasım ayında fiyat açıkladıktan sonra çiftçilerimiz ilk defa sayı olarak da ekim alanı olarak da dekor kırdı. Şimdiye kadar Kayseri Şeker'in 15 bin 700 çiftçi sözleşmeli olarak ekip yaptı. Bu yıllara göre rekor bir sayı ve 620 bin dekarda pancar üretimi gerçekleşmiş oldu" dedi.

Kurulan stantları gezen Başkan Akay, "Şeker pancarı tarımında Avrupa ve dünyada ülke olarak çok kıymetli bir yere sahibiz ülke olarak. Bulunduğumuz coğrafya küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden biridir. Gün geçtikçe kaynaklarımız azalmakta, zaten organik madde bakımından fakir olan topraklarımız daha çok çoraklaşmaktadır. İklim değişikliğinden dolayı pancar hastalıkları ve zararları ile mücadele gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bugün burada bulunmamızın nedeni bir yandan şeker pancarı tarımında sürdürebilirliği sağlamak, diğer yandan da çiftçilerimizin yeni tarım tekniklerine adaptasyonlarını sağlayarak Avrupalı pancar çiftçilerinin verim seviyelerine ulaştırmaktır. Bu çerçevede pancar tarımında kullanılan veya tescil aşamasında olan tohumlar, katı ve sıvı gübreler, zirai ilaçlar ve sulama sistemleri gibi modern tarım teknolojilerini çiftçilerimize tanıtmak ve bu teknolojilerin sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağlayabileceğini keşfetmektir. Hepimiz bu tarladaki yeşil yaprakların ve yumruların arkasında yatan potansiyeli anlayan kişileriz. Bu etkinlik; sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesine ve gelecek nesillere daha verimli bir toprak bırakılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede deneme alanımızda 88 adet parselde yerli ve küresel toplam 17 firma ile deneme çalışmalarını sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)