Çiçekdağı İmam Hatip Lisesi, Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulu ve Köseli İmam Hatip Ortaokulu’nun Kur-an’ı Kerim Tilaveti, açılış duası ve ilahi dinletileriyle başlayan programda; Robotik kodlama, okul öncesi öğrencilere yönelik etkinlik ve materyaller, dekoratif ve teknik metal ürünler sergisi, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara ait sergiler, Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi ‘’Bakış’’ adlı Resim Sergisi, lise öğrencilerimizden oluşturulan halkoyunları ekibinin gösterisi ile Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu ve 3 ALP Müzik gruplarının konserleri yer aldı. Haber Merkezi