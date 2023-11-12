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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye içme suyu çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı.



İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yapımı devam eden tatlı içme suyu projesinde çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti. Başkan Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "İlçemize tatlı içme suyu getirme işinde sona gelmiş olmamızla birlikte son imalatımız olan bin metreküp içme suyu deposunun temel atma törenini yaptık. 21 kilometre yapılan içme su hattımız, çeşitli ebatlarda çelik borularla döşenmiş 2 adet içme suyu deposu ve 10 adet sanat yapısı birlikte bu Kasım sonu yapacağımız tören ile suyu evlerimizden akıtmış olacağız" dedi.

Çiçekdağı ilçesinde uzun zamandır içme suyunda yaşanan probleminde önüne belediyenin girişimleri sonrası çözüm bulunuyor.