Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çekerek’te kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çekerek ilçesinde şüpheli bir kişinin işyeri ve ikametinde yapılan aramada, 27 bin 280 adet kaçak dolu makaron, 11 bin 440 gram kaçak kıyılmış tütün, 5 bin adet kaçak boş makaron, ele geçirildi. Şüpheli bir kişi hakkında 5607 SKM kapsamında gerekli yasal işlem başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.