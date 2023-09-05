Yerköy ilçesinde bulunan Organize sanayi Bölgesi’ne hakim mevkie yapılacak cami, ibadet hizmetine sunulmasıyla birlikte özellikle Cuma Namazı için çevre yerleşim yerlerine gitmek durumunda kalan iş insanları ve yüzlerce çalışan bölge içerisinde ibadetini yerine getirecek.

Ayrıca, sanayi bölgesine canlılık katacağı gibi, müştemilatı ve çevre düzenlemesiyle de sosyal bir imkan sunacak.

Yozgat Organize sanayi Bölgesi Cami Derneği marifetiyle çalışmaları devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek yönetim kurulu başkanında çalışmalar hakkında bilgi alarak, aynı zamanda da rehberlik hizmetinde bulundu.

OSB’de, on bin metre kare alan içerisinde inşa edilecek cami, yaklaşık bin 500 kişiye aynı anda ibadet hizmeti sunacak. Alt katı çok amaçlı bölüm, sosyal alanlar, üst kat ön cami ve cami ve fevkane olarak yapılacak cami, çifte minare, dört ana kubbe yanında diğer küçük kubbelerle görkemli şekilde hizmet sunacak.

Çalışmaların hız kazandığını belirten dernek başkanı Erdoğan Öztürk, “Camimizde kaba inşaatın yanı sıra, sıva ve Elektrik tesisatı da tamamlandı. Şimdiye kadar biraz ağır işleyen çalışmalar, inşallah hızla devam edecek ve bölgemizde hizmet sunan sanayicilerimiz ile çalışanları yakın bir zamanda rahat bir ortamda ibadetini yapabilecek” diye konuştu. Haber Merkezi