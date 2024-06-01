Seyir halindeki araç alev alev yandı Seyir halindeki araç alev alev yandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Yozgat’ın huzur ve güvenliği için Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

2 Kişi Tutuklandı

Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 559 adet sentetik ecza, 48,08 gram metamfetamin, 78,51 gram sentetik kannobinoid madde, 120,33 gram esrar, 20 kök hint keneviri tohumu, 5 litre etil alkol, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 42, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 4 kişi olmak üzere 46 kişiye işlem yapılarak 2 kişi tutuklandı.

Muhabir: Alpaslan Demir