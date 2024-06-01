Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Yozgat’ın huzur ve güvenliği için Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 559 adet sentetik ecza, 48,08 gram metamfetamin, 78,51 gram sentetik kannobinoid madde, 120,33 gram esrar, 20 kök hint keneviri tohumu, 5 litre etil alkol, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 42, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 4 kişi olmak üzere 46 kişiye işlem yapılarak 2 kişi tutuklandı.