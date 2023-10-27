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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın dua alan projelerinden Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde misafir olan yaşlı vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı heyecanla kutlarken, merkezi Türk bayrakları ve balonlarla süslediler. Ulu Çınarlar Korosu, mini bir konser verirken, yaşlılar kısa bir tiyatro oyunu gösterisi de yaptılar.

Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Dayanışma Merkezi Sorumlusu Seval Genç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında biz de yaşlılarımızla beraber aldığımız emaneti bir sonraki nesillere gururla bırakmanın coşkusuyla bayram kutlaması yapmak istedik. Hep birlikte merkezimizi süsleyeceğiz, marşlar söyleyeceğiz, Cumhuriyet’i bir sonraki nesle emanet edeceğiz” dedi.

Çınar, yaşlıların çok heyecanlı olduğunu, kırmızılar giyindiklerini ve balonlar şişirerek, adeta bayram çocuğu gibi bir hava oluşturduklarını söyledi.

“CUMHURİYETİ VE ÇOCUKLUĞUMUZU YAŞAMIŞ OLDUK”

5 yıldır Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin hizmetlerinden istifade eden Fatma Kesim isimli yaşlı vatandaş ise, “Beş senedir buraya gidiyorum, geliyorum. Etkinliklerimiz çok güzel, arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyoruz. Ekibimiz çok iyi. Memduh Başkanımıza çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimiz kurulduğu için Atatürk’ümüze teşekkürlerimizi sunarız. Bugün ki etkinliğimiz çok güzeldi, Cumhuriyeti ve çocukluğumuzu yine yaşamış olduk. Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar kutlamış olduk. Her şey için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ULU ÇINARLAR TÜRKİYE’DE BULUNMAZ BİR AKTİVİTE. BUGÜNKÜ ETKİNLİĞİMİZ MÜKEMMELDİ”

Sözlerine, “Öncelikle Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç beye teşekkür ediyoruz. Çünkü ben 46 sene Avrupa’da kaldım. Vatansızdım yani. Biz geçen sene Memduh bey Çanakkale’ye gönderdi, ona önce bir minnet borçluyum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim Memduh Büyükkılıç’a” diyerek başlayan Ulu Çınarlar Korosu’nda müzik eğitmeni olarak görev alan Hasan Oyar Kılıçgil, “Ulu Çınarlarda çok güzel aktivitelerimiz var. Ve personeliyle olsun, Seval hanımla olsun, mükemmel, yani bizler burada çok huzurluyuz, mutluyuz” diyerek şunları söyledi:

“Etkinliklerden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ulu Çınarlar bizim için yani Türkiye’de bulunmaz bir aktivite olduğunu da, müzik olsun, tiyatro olsun, el işleri olsun her şey burada yapılıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza da. Bugünkü etkinliğimiz mükemmeldi. Çünkü 29 Ekim’e hazırlık yapıldı. Çocuklar gibi seviniyoruz.”

“ETKİNLİK SON DERECE GÜZEL VE VERİMLİYDİ. BİZİ YILLAR ÖTESİNE GÖTÜRDÜ”

Birkaç arkadaşının referansı ile Ulu Çınarlar Korosu’na katıldığını ifade eden Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi mezunu olan Nuh Demirtaş ise Cumhuriyet etkinliğinin son derece güzel ve verimli olduğunu ifade ederek şunları paylaştı:

“Gerek müzik, gerek sosyal etkinlikler olarak son derece verimli işler yapıldığını gördüm ve 2 yıldır da burayı takip ediyorum. Buradaki personelin gerçekten yakın ilgisi, güler yüzü ve güzel hizmetlerinden dolayı da şahsım adına hepsine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde gerek belediyemizin, gerek de devletimizin bize sunduğu imkânları burada değerli personelin imkânları ile değerlendirmeye çalışıyoruz, sağ olsunlar. Biz de onlardan gerekli hizmeti aldığımız için son derece memnunuz. Az önce yapmış olduğumuz Cumhuriyet etkinlikleri de son derece güzeldi ve son derece verimliydi. Çünkü bizi yıllar ötesine götürdü. Çocukluğumuza götürdü. Türk milletinin hasletinde olan milli duygu ve şuuru yaşamış olduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Cumhuriyetin yüzüncü yıldönümü kutlu olsun, vatanımıza milletimize hayırlı olsun.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde misafir edilen yaşlıların yer aldığı "Ulu Çınarlar Korosu" da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla türküler seslendirdi.

Klasik belediyecilikten öte sosyal ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın en özel projelerinden olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde birbirinden güzel parçalar seslendiren ulu çınarlardan korodaki bazı yaşlılar, müziğin ritmi ile gönüllerince eğlenerek, stres attı.