Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Milli Emlak tarafından sunulan hazine taşınmazlarına olan ilgi hızla artıyor. Uygun fiyatlarla ve taksit imkanıyla satışa sunulan yeni arsa ilanları, yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

ARSA YATIRIMINA YOĞUN İLGİ

Son dönemde konut ve araç piyasalarındaki durgunluk, birçok kişiyi yatırımlarını arsalara yönlendirmeye teşvik ediyor. Milli Emlak, bu artan talebi karşılamak amacıyla yeni arsa ilanlarını duyurdu. Hesabında 12 bin TL gibi bir miktar bulunan herkes, bu fırsattan yararlanarak arsa sahibi olabilecek.

12 BİN TL'LİK ARSA FIRSATI

Milli Emlak'ın duyurduğu yeni arsa satışında, 12 bin TL tahmini ihale bedeliyle arsa sahibi olmak mümkün. 235,55 m² alana sahip olan bu arsa için 30 Mayıs 2024 tarihinde ihale yapılacak. Uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyenler, bu ihaleyi kaçırmamalı.

SATIŞ BİLGİLERİ VE AVANTAJLAR

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺12.000,00

Teminat Bedeli: ₺1.200,00

Yüzölçümü: 235,55 m²

İhale Tarihi: 30/05/2024

İhale Saati: 09:30

İhale Yeri: Karaman

Sunulan Avantajlar

%20 Peşin İndirim: Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim.

Taksit İmkanı: %25'i peşin alınan taşınmazın geri kalan kısmı iki yıl içinde sekiz eşit taksitte ödenebilir.

KDV Muafiyeti: Satış işleminde KDV muafiyeti.

Vergi Muafiyetleri: Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti.

Emlak Vergisi Muafiyeti: Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muaf olacak.

İhaleye Katılım Şartları

Yasal yerleşim yeri sahibi olmak.

Gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermesi.

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmesi.

Geçici teminatı ihale saatinden önce yatırmak.

Gerekli belgelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi.

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermesi.

Kamu tüzel kişileri için, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin yetkili olduğunu belirten belgeyi vermesi.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, ihaleye katılım şartlarını dikkatlice inceleyerek gerekli adımları atmalı. Uygun fiyatlı ve avantajlı ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak için 30 Mayıs'taki ihaleye katılmayı unutmayın!