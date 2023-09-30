Hollanda'ya giden girişimci orada gördüğü bitki türlerinden etkilendi ve kendi memleketi Türkiye'ye getirip ekmek istedi. Anadolu'nun bozkır topraklarında yetişmeyeceği düşünülen bitkilerin ekimi sonrası ortaya çıkan sonuç hem şaşırttı hem de oldukça sevindirdi. 'Olmaz' denen bitkiyi üretmeyi başaran girişimci bunun buğdaydan daha karlı olduğunu söyleyerek Türkiye'nin dört bir yanına pazarladığını söyledi. Başta İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara olmak üzere pek çok yerden sipariş alan girişimci taleplere yetişemiyor.

Pek çok kimsenin bozkır topraklarında yetişmeyeceğini düşündüğü bitki Anadolu'da çiçek açtı ve gören şaşkına uğradığı gibi bölgede yaygın olan buğdaydan daha karlı bir sonuç oluştu.

Girişimci Nurettin Otyakmaz Hollanda'da üretilen bitkiyi gördü ve bunu Türkiye'de ekti ve aldığı sonuçlar sonrası taleplere yetişemez oldu.

Halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen çiçek Sivas'ta üreten Otyakmaz, bunları Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Hollanda’dan üretilip dünyaya pazarlanan şakayık çiçeği bu kez Sivas’tan dünya pazarına aday oldu.

Nurettin Otyakmaz isimli girişimci, Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Tatlıcak mezrasında şakayık üretmeyi başardı. Hollanda’da üretilip dünyaya pazarlanan bu çiçek türünü olmaz denen Sivas bozkırında üretmeyi başaran Otyakmaz, iç piyasada üretim yaparken gözünü dünya pazarına dikti.

BUĞDAYDAN DAHA KARLI

Otyakmaz çiçeği ilk kez Hollanda’da gördüğünü belirtip, “Hollanda'ya gittiğimde bu çiçeği gördüm. Ben de kendi memleketimde neden olmasın dedim ve 3 sene önce kendi memleketime ektim. Şimdi de ürünü pazarlamaya başladım. Şimdi ise talepleri yetiştirmekte güçlük çekiyorum." dedi ve şöyle devam etti: “Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya. 3 bin 500 kökle başlamıştım. Her çiçek gibi bu da ilgi istiyor. Çiçeği sevdikten sonra çiçek size para kazandırıyor. 3 dönüm alanda ektiğim şakayık çiçeğinin geliri, bin dönümlük alanda ekilen arpa buğdaydan daha karlı.”

Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir de Otyakmaz'ın bahçesine giderek çiçekleri yerinde inceledi. Demir burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Sivas dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak buğday, arpa, pancar gibi tarım ürünleri gelmekteydi. Üreticimiz yurt dışından şakayık bitkisi getirerek toprağı sevdirdi. Bundan sonra bizim memleketimizde şakayık bitkisini bol bol duymak nasip eder.”