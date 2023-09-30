Öğle saatlerinde başlayan yağışın kısa süreli sağanağa dönüşmesiyle birlikte Yozgat merkezdeki cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Yozgat merkezde öğle saatlerinde başlayan yağışın kısa süreli sağanağa dönüşmesi ile birlikte Aşağınohutlu, Medrese, Şeyh Osman, Bilal Şahin, Çapanoğlu Mahallesi ve Lise Caddesi, Sakarya Caddesi gibi merkezi yerlerde su baskınları yaşandı.

YOZGAT BELEDİYESİ SINIFTA KALDI

Yozgat’ın altyapı sorunlarını daha önce, haberlerimizle gündeme taşıdık. Yozgat Belediyesi’nin önlem alması için kamuoyu oluşturmaya çalıştık.

Özellikle yeni konut inşaatlarının sürekli yükseldiği Çapanoğlu Mahallesi’nde vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı.

Cemil Çiçek Bulvarı’nın bulunduğu Atatürk Yolu yağış nedeniyle trafiğe kapanırken, yağmur suları bazı apartmanların birinci katına kadar yükseldi.

Neredeyse her yıl yaşanan su baskınları için gerekli önlemleri almayan Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı.

KAYSERİ YOLU KAPANDI

Menfezlerin yetersiz kalması ve gideri olmayan suların anayola dolması sebebiyle araç sahipleri zor anlar yaşadı. Şehrin her noktasından kameralara yansıyan görüntüleri okurlarımızla paylaşıyoruz.

BU SORUN ÇÖZÜLECEK Mİ?

Neredeyse her ilkbahar ve sonbaharda etkili olan kısa süreli sağanak yağışlar apartmanların ve iş yerlerinin alt katlarına zarar verirken, araç sürücüleri ise trafik kazalarına karışmamak için yoğun çaba harcıyor.

Yağışların kısa süreli olmasına rağmen, menfezlerin yetersiz kalması ve gideri olmayan suların vatandaşın canına ve malına kastetmesi Yozgatlıları isyan ettirdi.

Yarım saatlik bir sağanağın bile Yozgat’taki hayatı felç etmesi, Yozgatlıların aklına şu soruyu getiriyor: Yozgat Belediyesi bu soruna bir çözüm bulacak mı? (Mustafa Babayiğit)