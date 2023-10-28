Tahmini Okuma Süresi: dakika

Öksürük, boğaz ve üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar, mikroplar ve tahriş edici maddeleri vücuttan uzaklaştırmak için havanın akciğerlerden hızla dışarı atılması durumu olan ve vücudun verdiği doğal bir refleks olarak bilinir. Vücudun kendini iyileştirmesi, onarması ve korumasına yardımcı olan öksürük, kişinin yaygın olarak yaşadığı sorunlardan biridir. Zaman zaman yaşanan öksürükler normal karşılanırken sürekli bir şekilde kişiyi zorlayan öksürüğün altında yatan nedenin belirlenmesi için doktora danışmak gerekir.

Öksürüğün nedeni, türü ve süresi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Öksürüğün en yaygın nedeni, öksürüğün soğuk algınlığının, Covid-19'un veya gribin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanılan tansiyon ilaçları ve sigara da öksürük nedenleri arasındadır. Zaman zaman öksürüğün nedeni psikolojik de olabilir.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük şikayetini hafifletmek ve öksürüğü kesmek için birkaç doğal yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

Bitki Çayları: Zencefil, kekik, zerdeçal, hatmi gibi sıcak bitki çayları öksürüğü hafifletebilir. Bu bitki çayları özellikle balgam sorunlarına iyi gelir.

Bal ve Limon Karışımı: Bal, öksürüğü hafifleten ve boğazı rahatlatan bir doğal ilaçtır. Limon suyu ile karıştırıldığında etkisi artar.

Tuzlu Su Gargarası: Tuzlu su gargarası, boğazdaki mukusu temizler ve öksürüğü hafifletir.

Sıcak Duş ve Buhar Solumak: Sıcak bir duş almak veya buhar solumak, solunum yollarını nemli tutarak öksürüğü azaltabilir.

Bol Sıvı Tüketmek: Bol su içmek, öksürüğü azaltabilir ve boğazı nemli tutar.

Dinlenmek: Öksürüğün sebebi enfeksiyonsa dinlenmek, vücudun iyileşmesine yardımcı olabilir.

Bal, Limon ve Karabiber Karışımı: Bu karışım, öksürüğü kesmeye yardımcı olabilir. İki çay kaşığı bal, bir çay kaşığı limon suyu ve bir tutam karabiberi karıştırarak tüketebilirsiniz.

Unutmayın ki öksürük sürekli ve rahatsız edici bir şekilde devam ediyorsa, mutlaka bir doktora danışmanız gerekebilir. (Haber Merkezi)