Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının 2025 yılına kadar ertelendiğini duyurdu.

Bu erteleme, özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

2025 YILINA KADAR TÜM HAK SAHİPLERİ YERLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri olarak kaydedilen depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin yeni konutun teslim edileceğini belirten Erdoğan, 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerinin ev ve iş yerlerine yerleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Erdoğan, depremzedelerin SGK borçlarının da 2025 yılına kadar ertelendiğini duyurdu.

TAZİYE VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Erdoğan, depremin yıkıcı etkileri nedeniyle hayatını kaybeden 53 bin 614 vatandaş için taziyelerini iletti. Depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, şu ana kadar 11 şehirde 451 bin 297 bağımsız bölümün inşasına başlandığını ve 76 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

ALTYAPI VE KONUT PROJELERİ

Yıl sonuna kadar teslim edilecek olan 200 bin konutun yanı sıra, 100 bin köy evinin inşasının da devam ettiğini söyleyen Erdoğan, depremden en çok zarar gören bölgelerde şehir meydanları ve altyapı projeleri için yerel yönetimlere toplam 64 milyar lira hibe desteği sağlandığını açıkladı.

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm projelerine de değinen Cumhurbaşkanı, "Yarısı Bizden" kampanyası ile hak sahiplerine 1.5 milyon lira destek verildiğini ve 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Bu açıklamalar, deprem mağdurlarına sağlanan desteklerin genişletilmesi ve bölgede yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Erdoğan'ın duyurusu, depremzedelere umut ve güven verdi.