Yeni yılın ilk aylarında trafik cezalarında görülen tablo trafiğe çıkan sürücüleri endişelendirirken, hazineye buradan giren kaynak büyüyor.

Yeni yılın başlarında trafik cezalarındaki artış dikkat çekerken, bu durum hazine gelirlerini önemli ölçüde artırdı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, 2024 yılı ocak ve şubat aylarında trafik cezası tahsilatı önemli ölçüde arttı. Bu artış, sürücüler için önemli bir konu olup ceza miktarlarında belirgin bir yükselişe işaret etmektedir.

Geçen yılın aynı dönemine göre, 2024 yılının ocak ve şubat aylarında toplanan trafik cezası miktarı neredeyse üç katına çıkarak 5 milyar 465 milyon TL'ye ulaştı. Bu, trafik cezalarındaki önemli bir artışı yansıtmaktadır.

Trafik cezalarındaki artış oranı yüzde 183'e ulaşmıştır. Bu artış, resmi TÜFE oranının üç katına denk gelirken sadece ocak ve şubat aylarındaki tahsilat, bütçe hedefinin dörtte birini oluşturmuştur.

2024 yılında vergi, harç ve cezalardaki artış yüzde 58,46 olarak gerçekleşmiştir. Örnek olarak, ocak ayı itibariyle bazı cezalar şu şekildedir:

Kırmızı ışıkta geçme: bin 506 TL

Hatalı park: 690,89 TL

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a arası aşma: bin 506 TL

Hız sınırını yüzde 50'den çok aşma: 6 bin 439 TL

Alkollü araç kullanmanın cezası 6 bin 439 TL ile 12 bin 977 TL arası

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak bin 510 TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yüzde 76'lık bir artış yaşanmıştır.

Bu artış, yol, köprü ve tünellerden sağlanan gelirin önemli ölçüde artmasına neden olmuştur.

2024 yılının ilk iki ayında, toplam 174,8 milyon TL'lik geçiş ücreti tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artışı temsil etmektedir.

Son olarak, trafik cezalarının yıllara göre toplam tahsilat miktarları şu şekildedir (ocak-şubat ayları için):

2019: 504,4 milyon TL

2020: 804,8 milyon TL

2021: 1 milyar 257 milyon TL

2022: 1 milyar 147 milyon TL

2023: 1 milyar 924 milyon TL

2024: 5 milyar 465 milyon TL