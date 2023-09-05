Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Uluslararası Fizik Kongresi’nde ‘Türk Fizik Derneği 2023 Onur Ödülü’ne layık görülen Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı makamında ağırladı.
Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türk Fizik Derneği tarafından Herodot Kültür Merkezi’nde 31 Ağustos- 4 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresinde onur ödülü almaya hak kazanan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı makamında ağırlayarak takdir belgesi takdim etti.
Rektör Prof. Dr. Enver Yaşar, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünde aldığı ödülle Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine değer atfederek onurlandırdığı için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı tebrik ederek başarıların devamını diledi.
Prof. Dr. Böyükata anlamlı belgeden dolayı Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür etti. Alpaslan Demir