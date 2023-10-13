Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Kangal Termikspor-Hacılar Erciyesspor maçını Yozgat bölgesinden Süleyman Erkılıç, Develigücü SK ile Erzincan Ulalarspor maçını Sivas bölgesinden Bekir Doğan yönetecek. Yarın ve Pazar günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
Kaynak: İleri Gazetesi
Rüstempaşaspor-12 Bingölspor: Onur Sekman
Dersimspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: Olcay Yanılmaz
Kangal Termikspor-Hacılar Erciyesspor: Süleyman Erkılıç
Hekimhan Belediyespor-Malatyaspor: Bedirhan Yiğitbaş
Murat 2020 Genç Spor-Aksaray Gençlikspor: Veysel Yamaç
Develigücü SK-Erzincan Ulalarspor: Bekir Doğan