Hep gelecek sezon dediler! Yozgat Şehir Stadyumu hangi sezona yetişecek? Hep gelecek sezon dediler! Yozgat Şehir Stadyumu hangi sezona yetişecek?

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Kangal Termikspor-Hacılar Erciyesspor maçını Yozgat bölgesinden Süleyman Erkılıç, Develigücü SK ile Erzincan Ulalarspor maçını Sivas bölgesinden Bekir Doğan yönetecek. Yarın ve Pazar günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

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Rüstempaşaspor-12 Bingölspor: Onur Sekman
Dersimspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: Olcay Yanılmaz
Kangal Termikspor-Hacılar Erciyesspor: Süleyman Erkılıç
Hekimhan Belediyespor-Malatyaspor: Bedirhan Yiğitbaş
Murat 2020 Genç Spor-Aksaray Gençlikspor: Veysel Yamaç
Develigücü SK-Erzincan Ulalarspor: Bekir Doğan

Kaynak: İleri Gazetesi