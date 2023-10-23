Sen bizim elleri bilmezsin gülüm

Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Her taraf ormandır, çamlık, meşelik

Hele çayır, çimen bürüsün de gör

Bir başka güzeldir kışın karları

Kardelen boy verir süsler dağları

Sarı çiğdem, nergis bezer kırları

İlkbahar ayları, yaz gelsin de gör

Ağaçlar eğilir rükûda durur

Çiy düşer yapraklar şükürde durur

Çiçekler böcekler zikirde durur

Hele seher vakti, tan şafakta gör

Derin vadileri, yalçın kayalar

Eşsiz güzelliği sevgi mayalar

Her göze başından bir pınar çağlar

Gönül taslarına dökülsün de gör

Doruklar bürünür sisli havaya

Koçları boyarlar allı kınaya

Koyun, kuzu iner dağdan ovaya

Hele kaval sesi duyulsun da gör

Ozan Yüksel bizim Yozgat elleri

Ardıçlı dağları, çamlı belleri

Çiçek kokusudur esen yelleri

Mor sümbül, menekşe açılsın da gör