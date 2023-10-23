Sen bizim elleri bilmezsin gülüm
Hele yaylalara çıkılsın da gör.
Her taraf ormandır, çamlık, meşelik
Hele çayır, çimen bürüsün de gör
Bir başka güzeldir kışın karları
Kardelen boy verir süsler dağları
Sarı çiğdem, nergis bezer kırları
İlkbahar ayları, yaz gelsin de gör
Ağaçlar eğilir rükûda durur
Çiy düşer yapraklar şükürde durur
Çiçekler böcekler zikirde durur
Hele seher vakti, tan şafakta gör
Derin vadileri, yalçın kayalar
Eşsiz güzelliği sevgi mayalar
Her göze başından bir pınar çağlar
Gönül taslarına dökülsün de gör
Doruklar bürünür sisli havaya
Koçları boyarlar allı kınaya
Koyun, kuzu iner dağdan ovaya
Hele kaval sesi duyulsun da gör
Ozan Yüksel bizim Yozgat elleri
Ardıçlı dağları, çamlı belleri
Çiçek kokusudur esen yelleri
Mor sümbül, menekşe açılsın da gör