Ağardı saçlarım büküldü belim
Akan gözyaşlarım silse ne fayda
Döküldü yaprağım kurudu dalım
Su vermeye bağban gelse ne fayda
Kulaklarım duymaz görmüyor gözüm
Ayaklarım tutmaz ağrıyor dizim
Artık ahrete çevirdim yüzüm
Lokman derde deva bulsa ne fayda
Felek pençesini vurduktan sonra
Vurup bellerimi kırdıktan sonra
Dermansız dertlere sardıktan sonra
Yüzyıl daha ömrüm kalsa ne fayda
Kaderime yazılmıştır fermanım
Aramakla bulunmuyor dermanım
Çare olmayınca cebim her yanım
Çil çil altın ile dolsa ne fayda
Takdiri ilahi bu ise yazım
İmandan başkası bana ne lazım
Hayırlı olmayan oğlumla kızım
Beş on tane bile olsa ne fayda
Gönül verdiğim yar çıktı pek yaman
Koşturdu peşinden vermedi aman
Ölüpte kabire girdiğim zaman
Saçını başını yolsa ne fayda
Ağlar iken gözyaşımı silmeyen
Benimle ağlayıp benle gülmeyen
Sağlığımda kıymetimi bilmeyen
Bu saatten sonra bilse ne fayda
Hani nerde dost bildiğim yarenler
Var günümde her gün selam verenler
Darda iken benden yüz çevirenler
Son demde yüzüme gülse ne fayda
İdris'im Rabbimden beklerim himmet
Ondan gayrısına eylemem minnet
Ebedi âlemde vermezse cennet
Kul olan imansız ölse ne fayda