Ağardı saçlarım büküldü belim

Akan gözyaşlarım silse ne fayda

Döküldü yaprağım kurudu dalım

Su vermeye bağban gelse ne fayda

Kulaklarım duymaz görmüyor gözüm

Ayaklarım tutmaz ağrıyor dizim

Artık ahrete çevirdim yüzüm

Lokman derde deva bulsa ne fayda

Felek pençesini vurduktan sonra

Vurup bellerimi kırdıktan sonra

Dermansız dertlere sardıktan sonra

Yüzyıl daha ömrüm kalsa ne fayda

Kaderime yazılmıştır fermanım

Aramakla bulunmuyor dermanım

Çare olmayınca cebim her yanım

Çil çil altın ile dolsa ne fayda

Takdiri ilahi bu ise yazım

İmandan başkası bana ne lazım

Hayırlı olmayan oğlumla kızım

Beş on tane bile olsa ne fayda

Gönül verdiğim yar çıktı pek yaman

Koşturdu peşinden vermedi aman

Ölüpte kabire girdiğim zaman

Saçını başını yolsa ne fayda

Ağlar iken gözyaşımı silmeyen

Benimle ağlayıp benle gülmeyen

Sağlığımda kıymetimi bilmeyen

Bu saatten sonra bilse ne fayda

Hani nerde dost bildiğim yarenler

Var günümde her gün selam verenler

Darda iken benden yüz çevirenler

Son demde yüzüme gülse ne fayda

İdris'im Rabbimden beklerim himmet

Ondan gayrısına eylemem minnet

Ebedi âlemde vermezse cennet

Kul olan imansız ölse ne fayda