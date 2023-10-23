Ağardı saçlarım büküldü belim
Akan gözyaşlarım silse ne fayda
Döküldü yaprağım kurudu dalım
Su vermeye bağban gelse ne fayda

Kulaklarım duymaz görmüyor gözüm
Ayaklarım tutmaz ağrıyor dizim
Artık ahrete çevirdim yüzüm
Lokman derde deva bulsa ne fayda

Felek pençesini vurduktan sonra
Vurup bellerimi kırdıktan sonra
Dermansız dertlere sardıktan sonra
Yüzyıl daha ömrüm kalsa ne fayda

Kaderime yazılmıştır fermanım
Aramakla bulunmuyor dermanım
Çare olmayınca cebim her yanım
Çil çil altın ile dolsa ne fayda

Takdiri ilahi bu ise yazım
İmandan başkası bana ne lazım
Hayırlı olmayan oğlumla kızım
Beş on tane bile olsa ne fayda

Gönül verdiğim yar çıktı pek yaman
Koşturdu peşinden vermedi aman
Ölüpte kabire girdiğim zaman 
Saçını başını yolsa ne fayda

Ağlar iken gözyaşımı silmeyen
Benimle ağlayıp benle gülmeyen
Sağlığımda kıymetimi bilmeyen
Bu saatten sonra bilse ne fayda

Hani nerde dost bildiğim yarenler
Var günümde her gün selam verenler 
Darda iken benden yüz çevirenler
Son demde yüzüme gülse ne fayda

İdris'im Rabbimden beklerim himmet
Ondan gayrısına eylemem minnet
Ebedi âlemde vermezse cennet
Kul olan imansız ölse ne fayda