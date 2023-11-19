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Kış aylarında sıkça rastlanan soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başa çıkmak için tercih edilen bitki çayları, uzmanlar tarafından uyarılarla karşılanıyor. Uzmanlar, bu bitki çaylarının ilaçlarla etkileşime girebileceğini ve ciddi yan etkilere neden olabileceğini belirtiyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan bitki çayları, özellikle soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak biliniyor. Ancak uzmanlar , bu bitki çaylarının dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini. ilaçlarla etkileşime giren bitki çaylarının yan etkileri yaşamı tehdit eden unsurlar arasında olduğunu belirtiyor.

Özellikle kış aylarında sıkça kullanılan bitkilerden biri olan ekinezyanın, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini azalttığı biliniyor. Uzmanlar ekinezyanın soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu olduğunu belirterek, dikkatli kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı potansiyel antiinflamatuar ve antiviral etkilere sahip olan mürver bitkisi, bronşit, öksürük ve ateş tedavisinde kullanılıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren meyan kökü, antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip meyan kökünün kontrollü ve ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Bilinçsiz kullanımının zararlı olabileceğini belirtiliyor.