Kadir Gecesi dolayısıyla Başhekim Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem servisleri ziyaret ederek personellerin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı ve Kadir Gecelerini kutladı.

Personeller ile bir araya gelen Kozan, ''Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin hastalarımıza, çalışanlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini yürekten temenni ediyorum'' dedi.

“EŞSİZ BİR GECE”

“Bereketi ve mağfiretiyle evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanına bugünlerde veda ediyoruz. Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahzunuz. Bir taraftan da Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı Rabbimizin ‘Bin Aydan daha hayırlı’ dediği Mübarek Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğu içindeyiz. Kadir gecesi, insanı Rahman’ın affıyla, insanlığı Kur’an’ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefreti bir kenara bırakalım, hoşgörü, dostluk ve kardeşliğimizi arttıralım. Bu duygu düşünceler ile milletimizin ve tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, Rabbimden, hepimizi sağlık, huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramı’na eriştirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi