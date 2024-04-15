Bu kapsamda, en az beş yıl süreyle sisteme dahil olan katılımcılar, devlet desteğiyle birlikte birikimlerinin yüzde 50'sini çekebilecekler.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; uzun zamandır beklenen bu uygulama, BES katılımcılarının acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesine olanak tanıyacak. Özellikle evlilik, konut alımı, eğitim masrafları ve doğal afet gibi belirli durumlarda, katılımcılar birikimlerini kısmen çekebilecekler. Ancak, bu süreçte bazı belgelerin emeklilik şirketine sunulması gerekecek.

Kısmi çekiş için başvuracak katılımcıların, sistemde en az beş yıl kalması ve aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödemiş olmaları gerekecek. Örneğin, konut alımı için başvuran bir katılımcının tapu belgesini, evlilik için başvuranların ise evlilik tarihini gösteren nüfus kayıt örneğini sunmaları gerekecek.

Kısmi çekişle birlikte, BES birikimlerinin yüzde 50'si çekilebilecek. Ayrıca, devlet katkısından da belirli bir miktar çekilebilecek. Ancak, bu düzenleme bazı kesimler tarafından beklentileri tam olarak karşılamadı. Özellikle, sadece evlilik ve konut alımı gibi sınırlı durumlar için çekiş hakkının tanınması eleştirildi.

BES'teki birikimlerin çekilmesi için belirlenen şartların, katılımcıların genel beklentilerini karşılamadığı düşünülüyor. Bu durumda, emeklilik şirketlerinin belge taleplerinin artması ve katılımcıların çekim yapma konusunda sınırlı seçenekleri olması bekleniyor.