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Dün itibariyle 2023 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, akaryakıt fiyatlarına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranında yüzde 25.6'lık bir artış yapıldı. Bu artış, benzinin litresindeki ÖTV'yi 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinin litresindeki ÖTV'yi ise 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıkardı. Ancak, araç sahiplerini biraz olsun rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren motorinde indirim uygulanacak.

Benzin ve motorine yapılan ÖTV zammı sonrasında, vatandaşlar Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını dikkatle takip etmeye devam ediyorlar. Ancak, bu gece yarısından itibaren motorinde indirim olması bekleniyor.

ÖTV zammının etkisiyle benzin ve motorin fiyatları 2 liranın üzerinde bir artış gösterirken, bu gece yarısı itibariyle motorinde bir indirim gerçekleşecek.

ÖTV ZAMMI SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

2023 enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı. Buna göre ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL’den 9,45 TL’ye, motorinde 7,05 TL’den 8,86 TL’ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı.

ZAMLI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara’da benzin 37.47 liraya, motorin 39.65 liraya çıktı. İstanbul’da benzin 36.79 lira, motorin ise 39.36 lira oldu. İzmir’de benzin 37.65, motorin 40.27 lira oldu.

ZAMLI DEPOLAR KAÇ LİRAYA DOLACAK?

İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1.839 liraya, Ankara’da 1.873 liraya, İzmir’de 1.882 liraya dolabilecek. İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1.968 lira, Ankara’da 1.982 liraya, İzmir’de ise 2.013 liraya doldurulabilecek.

ZAMMIN ARDINDAN İNDİRİM GELİYOR!

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma gününden itibaren motorin grubunda 41 kuruşluk bir indirim beklenmektedir. Ancak, benzin fiyatlarında herhangi bir indirim gündemde değildir.