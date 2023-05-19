Boğazlıyan Belediyesinde yolsuzluk yapıldığını sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kamuoyuna duyuran belediyesi Meclis Üyesi Sinan Budak, Boğazlıyan Belediye Denetim Komisyonunu üyesi olmasına rağmen, belediyeye ait Tehlikesiz Atık ve Ambalaj Atığı Toplama Tesisinin gelir ve giderlerini incelemesine müsaade edilmediğini iddia etti.

İDDİALAR KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı’na ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılan iddialar kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Meclis Üyesi Budak iddialarında, incelemeleri neticesinde, kamyon bazında toplanan haftalık yaklaşık 45 bin lirayı bulan malzemelerin, Boğazlıyan Belediyesi Başkanlığı hesabına değil de Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcısı tarafından verilen talimat ile birçok kez aynı şahsın hesabına yatırıldığını tespit ettiğini öne sürdü.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Boğazlıyan halkının haklarını koruyacaklarını, tespit ettikleri yolsuzluk ve usulsüzlüklere asla fırsat vermeyeceklerini ifade eden Meclis Üyesi Budak’ın, sosyal medyada paylaştığı açıklama şu şekilde:

“Lisansı Boğazlıyan Belediyesine ait olan Tehlikesiz Atık ve Ambalaj Atığı Toplama Tesisinin gelir ve giderlerini incelemek için seçilmiş olduğum Boğazlıyan Belediye Denetim Komisyonuna talepte bulundum. Denetim Komisyonunun çoğunluğu tarafından bana inceleme hakkı tanınmadı. Hesapları incelemek için seçilen denetçiye neden hesaplar inceletilmez? Bu endişe ne? Şeffaflıktan neden çekinilir? Şahsi incelemelerim neticesinde kamyon bazında toplanan yaklaşık haftalık 45 bin lirayı bulan malzemelerin Boğazlıyan Belediyesi Başkanlığı hesabına değil de Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcısı tarafından talimat ile birçok kez M.D. isimli kişinin hesabına yatırıldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Böyle bir para akışının anlamı nedir, böyle bir yola neden başvurulur? Çok büyük ve ciddi paraların şahısların hesabına yatırıldığı dekontlar ve diğer evraklar ile beraber Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Boğazlıyan halkının haklarını koruyacağız. Tespit ettiğimiz yolsuzluk ve usulsüzlüklere asla fırsat vermeyeceğiz. Doğru yapılan her hizmetin ve projelerin destekçisi olacağız.” Melike Aslı Arslan