İlçe altyapı çalışmalarının yanı sıra asfalt yapımı, kilit parke döşeme, park ve okullarda bakım ve tamirat işleri devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilçemiz Yenimahalle 4-6 yaş Kur’an Kursumuzun bahçe düzenlemesini yaptık. Mahallelerimizde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaçları tespit ederek hemşehrilerimize hizmet etme konusunda gerekli tüm çalışmaları büyük bir gayret ve özveri ile gerçekleştiriyor. Şefaatli’mizi daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)