Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Tuba Aksan ve Akdağmadeni Kızılay Şubesi Başkanı Murat Kocagül, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret etti. Ziyarette Kızılay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Yalçın ile meclis üyeleri, Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Tuba Aksan ve Akdağmadeni Kızılay Şubesi Başkanı Murat Kocagül ile birlikte kan merkezini ziyaret ederek görevli personele kolaylıklar diledi.

Vatandaşları çarşı merkezinde bulunan kan bağış merkezine kan vermeye davet eden Başkan Yalçın, “Milletimize hizmet yolunda her daim Kızılay’ın yanında olduk, bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.