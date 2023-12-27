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Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, HDP, DEM ve HÜDAPAR’a çağrıda bulunarak, “Herkes haddini bilsin, özerklik isteyen ülkeyi terk etsin” dedi.

Belediye Başkan Adayı Aydoğmuş, Meclis Genel Kurulunda tepki çeken bir konuşma yapan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na sert çıktı. “Özerklik tartışılabilmeli” sözleri ile gündeme bomba gibi düşen Yapıcıoğlu’nun sözlerini şiddetle ve nefretle kınadığını belirten Aydoğmuş, “Cumhur İttifakı Üyesi, Şehit Gaffar Okkan’ın katili Hizbullah terör örgütü destekçisi HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Meclis konuşmasında söylediği ‘özerklik tartışılabilmeli’ sözlerini şiddetle, nefretle kınıyor ve lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

“HADDİNİ BİL YAPICIOĞLU”

Yapıcıoğlu’nun sözlerine karşılık Anayasa’nın ilk 4 maddesini işaret eden Aydoğmuş, “Şehit kanıyla sulanmış vatan toprakları üzerinde hayal kuranların hayallerini dar ederiz. Zekeriya Yapıcıoğlu haddini, hududunu bil… Anayasanın ilk 4 maddesi açıktır. Edebini adabını takın. Ne Şehit Gaffar Okkan’ın katili Hizbullah terör örgütü destekçisi HÜDAPAR, ne de eli kanlı PKK destekçisi HDP, DEM ve bilumum uzantılı terörist oluşumları şunu aklınıza yazın; vatan topraklarını özerklik tartışmasıyla bölmenize asla izin vermeyiz. Tartışmaya dahi açtırmayız!” dedi.

“ÖZERKLİK İSTEYEN ÜLKEYİ TERK ETSİN”

Özerklik isteyenlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirten Aydoğmuş, “PKK destekçisi HDP, DEM, Hizbullah destekçisi HÜDAPAR sesleniyorum; herkes haddini bilsin, özerklik isteyen ülkeyi terk etsin! Ayrıca Zekeriya Yapıcıoğlu’na ses çıkarmayarak, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan ve kuzu gibi dinleyen Cumhur İttifakı Partileri AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah sizde kendinize gelin! Ortağınız, yol arkadaşınız HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ipini bağlayın, sağa-sola havlamasın haddini hududunu bilsin” diye konuştu.