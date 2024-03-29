İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat Hayvan Severler Derneği üyeleriyle görüştü.

Yozgat Hayvan Severler Derneği İYİ Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan ile görüşerek şimdiye kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ve hayvan haklarına dair projeleri hakkında bilgi verdiler. Aynı zamanda, belediye seviyesinde hayvan haklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik desteklerini talep ettiler.

Taştan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, Yozgatlı hayvan severleri seçim karargahında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Aldıkları bilgiler doğrultusunda, belediye başkanı seçilmesi halinde, hayvan haklarına özel bir önem vereceklerini ve belediye bünyesinde bir "Hayvan Hakları Masası" kurma sözü veren Taştan, "Yozgat bizimle çok güzel olacak!" ifadesiyle, hayvan haklarına verdiği önemi ve bu alanda yapmayı planladığı çalışmaları vurguladı.