31 Mart’ta yapılacak olan seçimler için saha çalışmaları gerçekleştiren MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, Meydan Yeri ve Tol Çarşısında bulunan esnaf ve vatandaş ile buluştu.

Seçim çalışmalarına hızlı başlayan aday Açıkel, adım adım Yozgat’ın her noktasını gezeceğini ve tüm vatandaşla buluşmaya çalışacağını aktardı.

Ziyaretleri hakkında bir açıklamada bulunan Açıkel, “Adım adım Yozgat’ımızı gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Meydan Yeri ve Tol Çarşısı komşularımızı ziyaret ettim. Güzel şehrimizin her köşesine ulaşacağız. Her kesimden, vatanını seven herkesle ortak akılda buluşacağız. Bu sevgi, bu ortak düşünce Yozgat’a değer, sizlere değer” şeklinde konuştu.

Yozgat’ın Nohutlu Tepesi ile Çamlık arasına sıkışıp kaldığını vurgulayan Açıkel, şehrin artık bir şehir kimliğine bürünmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Açıkel, şehri küçük bir kasaba görüntüsünden ziyade Türkiye’ye ve Dünya’ya açılan büyük bir şehir olma yolunda ilerleteceğini dile getirdi.