Beldenin tüm hizmetlerin yanında üst yapı çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye başkanı Oğuz Ünal, “Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için beldemiz genelinde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren projelerimizi yürütmeye başladık. Bizler bu göreve hizmet için seçildik. Bu yüzden görevimizin başındayız vatandaşlarımıza hizmet etmek için geldik. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Bizler belediye olarak çalışma arkadaşlarım ile 7/24 görevimizin başındayız.

Birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız ile bir araya geliyor hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu ziyaretlerimiz ile istişare yapıyor, çalışmaları değerlendiriyor vatandaşlarımızın istek ve taleplerini alıyoruz. Ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz” şeklinde konuştu. (Melike Aslı Arslan)