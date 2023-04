İlk seferi gerçekleştirilen Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattının toplu açılış töreninin bir ayağı da Yozgat’ta yapıldı.

Toplu açılış töreni için Yozgat’a gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastalığından dolayı törenlerin hiç birine katılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine açılış törenlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın beraberinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve birçok siyasi isim de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

“YOZGAT İÇİN GECE, GÜNDÜZ ÇALIŞTIK”

Oktay, “Bozok Yaylasının yiğit evlatlarıyla buluşmaya, hızlı trenle geldik. Yozgat’ı, bir yandan Sivas’a, diğer yandan Ankara’ya, İstanbul’a, Konya’ya, Eskişehir’e ve ülkemizin dört bir yanına bağlayacak hızlı tren hattımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hızlı trenimiz; Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarıyla şehrimizin her yerine hitap ediyor. Artık hızlı trenle, Yozgat’a Kırıkkale’den yarım saatte, Ankara’dan 1 saatte, İstanbul’dan 5 saat 15 dakikada gelinebilecek. Yerköy’den Kayseri’ye de bir bağlantı hattı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıllarda bu hattı Sivas’tan Erzincan’a, Erzurum’a, Kars’a kadar uzatacağız. Kahramanlar diyarı, şehitler ve gaziler diyarı, mert insanların diyarı Yozgat’a da böylesi yakışırdı. Ülkemizin her karışıyla birlikte, 21 yıldır Yozgat’ı da büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için gece-gündüz çalıştık. Bugüne kadar şehrimize yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Üniversiteden şehir hastanesine, yurt binalarından spor tesislerine, toplu konuttan millet bahçelerine sayısız eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. Şehir sınırları içindeki bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardık. Sizlerin en büyük talebi olan havalimanımızın inşasını, inşallah yıl bitmeden tamamlamış olacağız. Yaptığımız barajlarla, organize sanayi bölgeleriyle, getirdiğimiz doğalgazla, verdiğimiz desteklerle Yozgat’ı geliştirmek için çalıştık, çabaladık” şeklinde konuştu.

“BİZE YOZGATLININ DUASI YETER”

Oktay konuşmasına şu şekilde devam etti; “Yozgat’ımızın doğasıyla iç içe ve sosyal kullanımları da içeren toplam 200 bin 9 metre kare olan Millet Bahçemizi açtık. 7 adet Millet bahçesinin de yapımına devam ediyoruz. 9 adet baraj ve 36 adet sulama tesisi bulunan Yozgat’ımıza tarım alanında son 21 yılda toplam 7 milyar 743 milyon liralık destek sağladık. 8986 kişi kapasiteli 9 yurt, 5 gençlik merkezi, 36 spor tesisini memleketimize kazandırdık. Yozgat Şehir Hastanesinden Bozok Üniversitemize Yozgat'a her alanda yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, eksikleri tamamlayarak, çok daha büyük yatırımları yaparak, şehrimizi hak ettiği yere çıkartacağız. Türkiye Yüzyılını, Yozgat’ın da yüzyılı yapmak için, 14 Mayıs’a kadar hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Tarihinde hiç işgal görmeyen Yozgat, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin geleceği için her mücadelenin en önünde yer almış bir şehirdir. Ülkemizin geçtiğimiz asırdaki; Balkanlar’dan Kafkas’a… Çanakkale’den Yemen’e… Milli mücadeleden Kore ve Kıbrıs savaşlarına… Terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar tüm mücadelelerinde Yozgat’ın, Yozgatlının izini görmek mümkündür. Ne diyor sürmeli türkümüzde: Ölüp de mezara girdiğim zaman, ben susayım kemiklerim söylesin. Evet, bu ülke ve millet için yapılan fedakârlıkları görüp de yüreği sızlamayana, gözü dolmayana, sürmelideki bu derdi anlamayana biz de aşina değiliz, olmayacağız. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılının eşiğinde olduğumuz bugün, bir kez daha Yozgat’ın desteğine ihtiyacımız var. Biliyorsunuz, bugüne kadar ülkeye ve millete hangi hizmeti getirmeye, hangi eseri kazandırmaya çalıştıysak, hepsinde de karşımıza bir ‘istemezük’ korosu çıktı. Yıllar boyunca gelişmiş ülkeler kendi güvenlik ve refahları için herkesle birlikte bizim de vaktimizi ve enerjimizi heba ederken, içeride onların değirmenlerine su taşıyanlar vardı. Bize milletimizin duası yeter. Bize Yozgatlının duası yeter. Yozgat’tan bu sefer, tüm Türkiye’ye örnek olacak, rekorun da rekoru bir destek bekliyoruz.”

“HEDEFİMİZ BÜYÜK”

Toplu açılış törenine katılan isimler açıklamalarda bulunarak vatandaşa seslendiler. Törende ikinci olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuştu.

Hızlı trenin Yozgat'a hayırlı olması temennisinde bulunan Karaismailoğlu, "Yozgat her şeyin en iyisine layık ve en iyisini hak ediyor. En iyisini yapmak için de canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta Yozgat'tan bütün dünyaya güçlü bir ses vermeye hazır mısınız? Yozgat hazır, Türkiye hazır, bekleyin bizi. Memleketimiz gelişti, büyüdü, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi oldu ama bu iş nasıl oldu? Tabi 21 yıldır vatanını, milletini seven evlatlar göreve geldi. Daha önce de hükümetler vardı. Bir yıl dahi sürmeyen koalisyon hükümetleri, başbakanına yazar kasa atılan hükümetler vardı ama 21 yıldır Allah'a hamdolsun güçlü liderimizin güçlü iradesi sayesinde Türkiye çok şey başardı. 21 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın en önemli parçası Ankara-Yozgat hattı. Bir saatte Ankara'dan Yozgat'a geliyoruz değerli arkadaşlar. Yozgat'tan hızlı trene binen bir kardeşimiz 5 saatte İstanbul'da olacak. Hızlı trenin konforunu, güvenliğini Yozgatlılar hak ediyordu ve bugün hizmete aldık. AK Parti'nin hedefi eser ve hizmet siyasetidir. Her gün eser ve hizmet şölenimiz, eser ve hizmet fırtınamız artarak devam ediyor. İnşallah büyük hedeflerimiz doğrultusunda da 14 Mayıs'ta vereceğiniz güçlü destekle, güçlü ve hayal edilemeyen pek çok işi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bugün hızlı tren, diğer devam eden pek çok projemizi bitireceğiz, yenisine başlayacağız çünkü hedeflerimiz büyük. Yozgat'ın da Türkiye'nin de hedefi büyük."

“EN BÜYÜK CEVABI YOZGAT VERECEK”

Karaismailoğlu’ndan sonra ise Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici konuştu. Destici konuşmasında, "Milliyetçilik, vatanseverlik, millet ve önderlik sözde olmaz, özde olur, yürekten ve kalpten gelir. Siyasi çıkarlar, şahsi menfaatler için devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali tehlikeye atılmaz. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu çakma, fason milliyetçilere en büyük cevabı Yozgat verecektir" dedi. Destici, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'a giderken bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini hedefleyen Cumhur İttifakı'nın, diğer tarafta da PKK'nın siyasi uzantıları ve diğer terör örgütlerinin desteğiyle seçime giden yedili masasının olduğunu belirtti.

Destici, şöyle konuştu; "Sözde milliyetçiyim diyen, Akşener'in olanlara sesi çıkıyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu bağıra bağıra tüm sesiyle 'Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını getireceğim, PKK'ya özerklik vereceğim' derken Akşener'in sesi çıkıyor mu? HDP ve PKK'yla kol kola seçime gitmesine hiç itirazı var mı? Peki bunlara sessiz kalan birisi Türk milliyetçisi olabilir mi? Bunlara sessiz kalıyorsun ve sen Türk milliyetçisi değilsin. Senin partin Türk milliyetçilerinin partisi değil. Hiçbir Türk milliyetçisi de sana oy vermeyecek ve vermemelidir. Milliyetçilik, vatanseverlik, millet ve önderlik sözde olmaz, özde olur, yürekten ve kalpten gelir. Siyasi çıkarlar, şahsi menfaatler için devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali tehlikeye atılmaz. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu çakma, fason milliyetçilere en büyük cevabı Yozgat verecektir.” Yozgat'ın da 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vereceğini ve beklediği haklı yatırımların tamamını alacağını söyleyen Destici, Cumhur İttifakı'na destek istedi.

“MÜSAADE ETMEYİN”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. 14 Mayıs'taki seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini hatırlatan Erbakan, "Bu kararımız, her şeyden önce ülkemizin, milletimizin yeni nesillerimizin, aile yapımızın, devletimizin, vatanımızın selameti için korunması için atılmış son derece stratejik ve önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun "yedili masa"nın "yedili maşa" olarak karşılarında durduklarını anlatan Erbakan, "Ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki 'Efendim 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır ve Taliban zihniyetidir. Biz iktidar olursak okul öncesi dönemde çocukların Kur'an öğretilmesine karşıyız.' Buna müsaade etmeyin" dedi.

Erbakan, CHP'li bir milletvekili adayının, "Türkiye'nin dört bir yanında camilerde hoparlörlerden ezan okunması, insanları rahatsız ediyor. Bunun yaşlısı var, hastası var. Ders çalışıp, dinlenmeye çalışan öğrencisi var. Mesaide yorulmuş, istirahat edeni var. Öyleyse biz bu ezanı sadece caminin içinde okutalım." sözlerini duyduğunda kulaklarına inanamadığını anlattı.

“KUVAYIMİLLİYE RUHUNU İÇİNDE BARINDIRAN YOZGAT”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:

Yıldırım, Yozgat'a havaalanının da yapıldığını anımsatarak, "20 yıl boyunca dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük. Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmadık. Üstüne üstüne gittik, darbelerin, vesayetlerin üzerine gittik. Terör örgütlerinin üzerine gittik. Ay yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz" ifadelerini kullandı.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Binali Yıldırım, şunları kaydetti; "Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye'nin seçimidir. Dağdakilerin dili çözüldü. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, '14 Mayıs geçsin, hapishaneler kırılacak, herkes serbest kalacak. 14 Mayıs geçsin, cumhuriyeti değiştireceğiz. Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz.' Kuvayımilliye ruhunu içinde barındıran Yozgat, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'i, terör örgütlerine pazarlayanlara, onun arkasındakilere vermeyeceksiniz değil mi? O halde söz verin. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Yozgat'tan seçmeye hazır mısınız? Tekrar hızlı tren Yozgat'ımıza hayırlı olsun." Alpaslan Demir