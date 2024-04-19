Seçimlerin ardından vatandaş doğal gaza ve elektriğe zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama Bakan Bayraktar’dan geldi.

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki olası artışlar hakkında endişelenmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklamalar geldi.

Bakan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında vatandaşların merak ettiği konuları ele aldı. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yönelik endişeleri gidermek amacıyla detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Nisan ayında herhangi bir doğal gaz ve elektrik zammının olmadığını vurgulayarak, Mayıs ayında da zam yapılmayacağını belirtti. Ayrıca, düşük gelir düzeyine sahip vatandaşların sosyal olarak desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, tüm kesimlerin desteklenmesinin mümkün olamayabileceğini ve bu desteklerin maliyetlerinin karşılanması gerektiğini vurgulayarak, mevcut imkanlar dahilinde gerekli adımların atılacağını söyledi. Ayrıca, petrol fiyatlarında yaşanan artışların doğal gaz fiyatlarına etkisi olduğunu belirterek, vatandaşlara en uygun fiyatları sunma çabasında olduklarını dile getirdi.

“MAYISTA ZAM BEKLENTİSİ GÖZÜKMÜYOR”

Bakan Bayraktar, vatandaşın doğal gaz ve elektrik zammının olup olmayacağı merakının üzerine de açıklamalarını yaptı. Mayıs ayı ile ilgili zam beklentilerinin bulunmadığını söyleyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz.”