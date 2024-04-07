Sivas’ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İmranlı’nın Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Bayram tatili için yola çıktıkları öğrenilen ailenin içinde bulunduğu 01 AIZ 701 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobil ters dönerken, araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.