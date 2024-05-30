Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Peki, 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

2024 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödenme tarihleri sorgulanıyor. Yılda iki kez SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yatırılan bayram ikramiyeleri, bu bayram öncesinde merak konusu oldu.

Geçen yıl 2 bin lira olan bayram ikramiyesi tutarı, hükümet tarafından 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram öncesinde mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, emeklilere yapılacak olan ikramiye ödemelerinin takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi.

Buna göre, emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran'a denk geliyor. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 3-14 Haziran tarihleri arasında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı. Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.