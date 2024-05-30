Türk futbolunun EURO 2024'teki umutlarından biri olan Arda Güler'in Real Madrid'deki bonservis bedeli 68 milyon euro olarak netlik kazandı.

Real Madrid'de La Liga şampiyonluğuna uzanan ve Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile oynanacak olan finale hazırlanan milli futbolcu Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yetenek, uluslararası arenada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, bu performansı bonservis bedeline de yansıdı.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan güncellemeyle, Arda Güler'in güncel bonservis bedeli 67.9 milyon euro olarak belirlendi. Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda, bu süreçte değerini neredeyse 3.5 katına çıkardı.

Genç futbolcu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun son bölümünde yeterince forma şansı bulamasa da La Liga'da 10 maçta 6 gol atmıştı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund'u elemesi halinde, Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ilk oyuncu olacak olan Arda Güler, gelecek sezon da İspanyol devinde kalmak istiyor. İspanyol ekibinin de tüm transfer tekliflerine rağmen Arda'yı takımda tutması bekleniyor.