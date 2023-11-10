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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor. Milli SİHA’nın orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5. uçuş testi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bayraktar TB3 SİHA, 5. test uçuşu kapsamında orta irtifada gerçekleştirdiği performans testi sırasında ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu. Milli SİHA, 6 saatlik başarılı uçuş testi sonucunda önemli bir eşiği daha atladı.

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla uçan Bayraktar TB3 SİHA, 4 Kasım’da Marmara bölgesini etkisini alan ve 130 kilometre hıza ulaşan güçlü lodos fırtınasının oluşturduğu zorlu hava koşullarına rağmen 3. uçuş testinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Milli SİHA, 8 Kasım’da yapılan 4. uçuş testinde ise 6 saat havada kalarak yüksek ve düşük hızlarda sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.