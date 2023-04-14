EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uyuşturucu madde kullanımının zararına yönelik kamu spotu yarışması düzenlenecek.

Son katılım tarihinin 1 Mayıs olduğu ve Yozgatlıları da ilgilendiren yarışmada birincilik elde eden yarışmacı 20 bin lira kazanacak.

Uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik düzenlenecek yarışmada birinciye 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Son katılım tarihinin 1 Mayıs olduğu yarışmaya ait detaylı bilgiye ise "narkoyarisma.com" internet sitesinden öğrenilebilecek.

Yarışma hakkında yapılan açıklamada ise, “Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek amacı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Afiş Yarışması düzenlenmektedir” denildi. Haber Merkezi