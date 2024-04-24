İş hayatında olan herkes, bir süre çalıştıktan sonra emekli olma sürecini araştırmaya başlar. Ancak bazı kişiler çeşitli nedenlerle emekli olacak kadar çalışamayabilirler. Bu durumda, SGK'ya yapılan ödemeler geri iade edilebilir. Peki, SGK'dan prim iadesi alabilecek kişiler kimlerdir ve ödeme koşulları nelerdir? İşte detaylar...

Sosyal güvenlik sisteminde belirli koşulları sağlayanlar, emekli olmasalar bile ödeme alabilirler. SGK'dan prim iadesi almanın koşulları nelerdir? Emekli olmadan ölen kişinin eşi ve çocukları da ödemeden faydalanabilir mi? Prim iadesinde faiz uygulanıyor mu?

Bu konudaki soruları cevaplayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Yasal prosedürlere göre birçok emeklilik türü olduğunu biliyoruz. Çalışma hayatınız boyunca primleriniz kesilerek belirli koşulları yerine getirdiğinizde emekli olabilirsiniz. Eğer gereken koşulları sağlayamazsanız, uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan primleri geri alabilirsiniz. Hatta ölümden sonra bile eş, çocuk ve ebeveynler hak talep edebilir."

KİMLER ÖDEME ALABİLİR?

SGK'nın 2018-38 sayılı genelgesine göre, yaşlılık toptan ödemesi, sigortalı olan işçiler arasında işten ayrılanlar, işyerini kapatanlar veya devredenler, 58 yaşını dolduran kadınlar ve 60 yaşını dolduran erkekler için geçerlidir. Bu kişiler, emeklilik için gerekli prim ödemelerini tamamlayamadıklarında yaşlılık toptan ödemeye başvurabilirler.

VEFAT EDEN EŞİN PRİMLERİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

Vefat eden eşin primleri geri alınabilir ancak sadece belirli bir kısmı iade edilir.

PRİM İADESİ NASIL YAPILIR?

Prim iadesi için e-Devlet üzerinden veya SGK'ya doğrudan dilekçe ile başvurulabilir. Ayrıca, iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvurular kabul edilmektedir.

YAŞ SINIRI VAR MI?

Prim iadesi için yaş şartı bulunmaktadır ve sadece işçi kesintisi olan kısım geri iade edilir. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı vardır. Yasalara göre, prim iadesi alabilmek için yaş şartının tamamlanmış olması ve emekli olma olasılığının bulunmaması gerekmektedir.

PRİMLER GERİ ÖDENİRKEN FAİZ UYGULANIYOR MU?

2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için güncelleme katsayısı kullanılarak primler güncellenir ve faiz uygulanır. Ancak, 2008 öncesinde kesilen primler için bu uygulama geçerli değildir.