Özükavak Şehit Özgür Gençer İlkokulu ve ÖzükavakVali İbrahim Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Ünal, önce öğrencileri ile daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi.

Okullarda öğrencilerin sesini tekrar duyacak olmanın heyecanını ve yeni eğitim öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ünal, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul yöneticilerimize ayrıca velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuzun tüm ihtiyaçlarında ve eksikliklerinde belediye olarak her zaman yanlarındayız. Eğitime destek kapsamında belediyemizin öğrencilerimize her türlü desteği sağlaması bununla beraber tek tip kıyafet konusunda da yardımcı olacağız. Öğretmenlerimize büyük ölçüde destek verecek ve bitmez daha eğitimin önce ailede sonrada okulda devam edecek. Öğretmenlerimize ders yılının hayırlara vesile olması diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)