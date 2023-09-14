Düzenlenen programda Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı dolayısıyla Yusuf Ziya İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen kutlama programına katılarak öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Okul Müdürü Selami Yaşar tarafından haftanın anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

8’inci sınıf öğrencilerinin 1’inci sınıf öğrencilerine ''Okula hoş geldiniz'' çiçeğinin sunulmasıyla devam eden program okunan şiirler ve halk oyunlarıyla devam etti.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Kaymakam Fatih Topuz son olarak ders zilini çalarak tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle birlikte kutlama programı sona erdi. (Ahmet Ayverdi)