Boğazlıyan ilçesinde hizmete açılan özel Mathemma Eğitim merkezi, matematik tutkunlarına özel bir fırsat sunuyor.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci ise ilçede eğitimin her alanında gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Özel Mathemma Eğitim Merkezi'nin ilçeye büyük bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Özel Mathemma Eğitim Merkezi, matematiğe ilgi duyan her yaş grubundan öğrencilere hitap ediyor. Merkez, öğrencilere temel matematik becerilerini kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda ileri seviye matematik konularına da yönlendirmeyi hedefliyor. Üniversite ve LGS hazırlık kursları ise gelecekteki sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olacak.

İlçenin eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlayan Özel Mathemma Eğitim Merkezi, deneyimli ve uzman kadrosu ile öğrencilere en iyi eğitimi sunmayı taahhüt ederken, Matematik dünyasına yeni bir pencere açan eğitim merkezi, Boğazlıyanlı öğrenciler için önemli bir kaynak olma yolunda adım atacak.

Özel Mathemma Eğitim Merkezi, matematik tutkunları ve geleceğin başarılı öğrencileri için kapılarını araladı.

İşletme yetkilisi Şule Sayın, 4 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik olarak verilecek matematik dersleri, temel matematik bilgisini eğlenceli bir şekilde kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, aynı zamanda Üniversite ve LGS hazırlık kurslarıyla da öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacaklarını söyledi.

İlçe sakinlerine matematiği sevdirmeyi ve matematikte başarıyı teşvik etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekleyen Sayın, Boğazlıyan'da eğitim seviyesine olumlu bir katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı. (Haber Merkezi)