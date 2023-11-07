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Yaptığı pazarlık usulü ihalelerle Kayseri, Sivas, Çorum, Tokat, Nevşehir gibi komşu illeri geride bırakan Yozgat Belediyesi’nin şeffaflıktan uzak bu tutumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanlarına verdiği talimatları hatırlattı.

Belediye başkanları ile yaptığı toplantılarda sıklıkla “şeffaflık” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılının haziran ayında Beştepe’de AK Partili belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin de hazır bulunduğu toplantı Yozgat’ta tekrar gündem oldu.

Kamu İhale Kurumu (KİK) verilerine göre, Yozgat Belediyesi’nin ihalelerinde çevre illere nazaran sıklıkla 21/f pazarlık usulü yöntemine başvuruyor olması, bu ihaleleri alan kişi ve firmalar bir süredir Yozgat kamuoyunu meşgul ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ TALİMATLARI VERDİ?

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin de katıldığı Beştepe’de AK Partili belediye başkanlarıyla toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Tüm ihaleleri mutlaka şeffaf şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde bulunmalı” talimatlarını verdi.

“AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI

HER ZAMAN ULAŞILABİLİR OLMALI”

Aynı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediye başkanlarına yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. Telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor.

Sizlerden insanımıza canla başla hizmet ederken, güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamanızı istiyorum. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde bulunmalı, sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir.

SOSYAL MEDYAYLA KALPLERE GİRİLEMEZ

Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden, sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam, mevki sahibi kılmak değildir.” Mustafa Babayiğit