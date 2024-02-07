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Sorgun Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sorgun Belediye Başkan adayı Mustafa Erkut Ekinci, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ederken, “Kentimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyet ve güven ortamı devam edecek. İlçemizi daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Başkan Ekinci, Sorgunda esnafları ziyaret etmeye devam ediyor.

Esnaf ziyaretinde esnafa hayırlı işler bol kazançlar dileyen Ekinci, vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ile tek tek görüşen Başkan Ekinci, “Hemşerilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Yegane kazancı alın teri olan esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımız, Sorgun Belediyesi’ne güven duyduğunu ve eşitçe dağılan kaliteli hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirtiyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri alakadan dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kentimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek. Şehrimizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Hemşehrilerimize güler yüzleri ve hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli işler diliyorum” ifadelerini kullandı.