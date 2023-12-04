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Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Açıkel, Yenidoğan Mahallesi Şehit Hasan Basri Kayaaltı Caddesinde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Açıkel, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi.

Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Açıkel, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerimizdeki birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı olarak devam ediyor. Kentimizdeki her sokak ve kaldırımın ilçemize yakışır bir hal alması için çaba sarf ediyoruz. Yaz dönemi boyunca, ihtiyaç duyulan noktalarda ve belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam etti.

Yenidoğan Mahallemizde de yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı anlayış ve memnuniyet ile karşılayan mahalle sakinlerimize ve özveri ile mesai yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.