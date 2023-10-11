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Hastane acil servisine başvurularda mevsimsel hastalıkların çoğunlukta olduğuna dikkat çeken Öztürk “Soğuk havalarda tokalaşma ve öpüşmeden uzak durulması gerekir. Özellikle risk gruplarındaki kişiler, yaşlılar, kalp-akciğer hastalığı ve diyabeti olanlar, bağışıklık durumu baskılananlar, aşırı kilolu olanlar ve sigara kullananlarda hastalık seyri süresince hayatı tehdit edebilen komplikasyonlar gelişebilir” dedi.

65 yaş üstü ve kişilerin Ekim ve Kasım aylarında mutlaka grip aşısı olması gerektiğini de hatırlatan Öztürk “Ellerin sık sık yıkanması, hastalıkta evde kalınması, öksürük ve hapşırık esnasında ağzın ve burnun kapatılması, maske takılması gibi yöntemler hastalığın bulaşmasını engelleyebilir. Sağlık Bakanlığı mevsimsel gribe karşı etkin koruma için her yıl grip aşısı yaptırılmasını öneriyor. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlamaktadır. Ekim ve kasım ayları grip aşısının yaptırılacağı en iyi zaman olarak görülmektedir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyucu etkisi 6 ila 8 ay arasında değişmektedir. Grip aşısı sonrası yüzde 15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise yüzde 1’İn altındadır. Bu yan etkiler ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi olabilir. Aşıdan yaklaşık 6-12 saat sonra başlayan bu yan etkiler genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir” ifadelerini kullandı.