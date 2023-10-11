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Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ile birlikte ilk okul ziyaretini Ozan kasabasında bulunan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokuluna yaptı.

Okul Müdürü Ahmet Yaşar’dan okul hakkında bilgi alan Kaymakam Kurt, okulun bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu.

KOP projesi kapsamında okula kazandırılan kütüphane hakkında bilgi alan kaymakam Kurt, her okulda kütüphanelerin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek bütün öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için kütüphanelerin aktif olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, gayretlerinden dolayı ilçe milli eğitim müdürü Ahmet Doğan, idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek okuldan ayrıldı. (Mustafa Babayiğit)