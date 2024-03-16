Her banka, müşteri memnuniyetini artırmak ve ekonomik zorluklar içinde müşterilerine destek olmak amacıyla düzenli olarak çeşitli kampanyalar düzenliyor. Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, bankaların sunduğu kampanyalar daha da dikkat çekiyor.

Günümüzde ekonomik koşulların giderek zorlaşması ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi, insanları banka, market ve alışveriş merkezlerindeki promosyonları daha yakından takip etmeye yönlendiriyor. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, kredi kartlarına ve finansal desteklere olan ihtiyaçlarını artırıyorlar.

Bankalar ise müşterilerini mağdur etmemek adına kampanya seçeneklerini genişletip, sayılarını artırdı. Ramazan ayı boyunca da bankaların birbirinden farklı kampanyaları halkın hizmetine sunulmaktadır. Acaba hangi banka ne kadar avantaj sağlıyor? En avantajlı teklif hangi bankada bulunabilir? İşte cevapları...

İşte, Ramazan ayında öne çıkan banka kampanyaları ve sunulan avantajlar:

İş Bankası, Ramazan alışverişleriniz için 75 TL değerinde Maxipuan sunuyor.

Garanti BBVA, Ramazan kampanyası kapsamında 1.000 TL'ye kadar Bonus puanlarıyla ödüllendiriyor.

Fibabanka'nın Hızlı Kart kullanıcılarına özel Ramazan kampanyası ile 100 TL hediye ediliyor.

ING Bank, Ramazan alışverişlerinize özel olarak 800 TL Bonus puan sunuyor.

Şekerbank, Ramazan bereketini yaşatmak için 3 ay anapara ödemesiz, 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

Bankkart, Ramazan kampanyası ile müşterilerine 100 TL değerinde Bankkart Lira hediye ediyor.

Paraf kart kullanıcılarına özel Ramazan'a özel 300 TL Parafpara hediye ediliyor.

Odeabank, akaryakıt ve market harcamalarınıza özel olarak Ramazan'a özel 400 TL iade kampanyası düzenliyor.

İş Bankası'nın m-Maxipuan programı kapsamında, Ramazan market alışverişlerinize 600 TL değerinde m-Maxipuan hediye ediliyor.

Denizbank, market alışverişlerinize özel olarak 400 TL Bonus puan hediye ediyor.