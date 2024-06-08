Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi"nde konuştu. Konuşmasında ekonomi programlarına da değinen Şimşek, programın temelinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. Yani enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık, yapısal dönüşüm ve tüm bu kazanımların kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"ENFLASYONUN KALICI OLARAK DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ"

Şimşek, dezenflasyon programında geçiş döneminin tamamlandığını ve dezenflasyon sürecinin eşiğinde olunduğunu savunarak şunları ekledi:

"Önümüzdeki aylarda sadece baz etkisiyle değil, kalıcı olarak enflasyonun düştüğünü hep birlikte göreceğiz. İlk yılın geçiş yılı olduğunu ve bu dönemde enflasyonun yıllık bazda yükseleceğini açıkça belirttik. Ancak en kötü dönem geride kaldı. Şimdi aylık enflasyon zaten belirli bir patikaya doğru evriliyor. Yıllık enflasyon da Haziran ayından itibaren düşüşe geçecek. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında baz etkisiyle keskin düşüşler olacak, ancak bu düşüş sadece baz etkisiyle sınırlı kalmayacak. Para politikası güçlü bir şekilde yeniden inşa edildi. Gelecek yıl maliye politikasıyla bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla mali anlamda çok farklı bir döneme girmiş olacağız. Gelir politikası da hedeflerle uyumlu olacak."

Geçen yıl alınan tedbirler sayesinde deprem etkisiyle piyasanın yüzde 10 civarında cari açık beklentisini yüzde 5,2 ile sınırlandırdıklarını belirten Şimşek, "Bu yüzde 5,2 oranını milli gelire göre söylüyorum. Açığın milli gelire oranı geçen yıl yüzde 5,2 idi. Bunun sadece 1,6 puanı deprem dışıydı. Dolayısıyla deprem burada belirleyici oldu. Bu yıl açık yine yüksek seyredecek, hedefimiz ise bu oranı geçen yılın altına çekmek. Yüzde 5'in altına çekmeyi ümit ediyoruz. Ancak esas belirleyici yıl gelecek yıl olacak" dedi.

"BÜTÇE AÇIĞINI YÜZDE 3'ÜN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

Şimşek, şu an alınan ve gelecek dönemde açıklanacak ilave tedbirlerin, çok büyük ihtimalle gelecek sene bütçe açığını kalıcı bir şekilde deprem dahil yüzde 3’ün altına çekmiş olacağını iddia etti.

Ekonomi programının başarıyla ilerlediğini belirten Mehmet Şimşek, "Program saat gibi işliyor. Sağlıklı ve rasyonel politikalar, dünya standartlarına uygun, kurala dayalı yaklaşımlar ve yapısal reformlar, Türkiye için yeni bir hikaye oluşturdu. Bu hikayeye hem içerde hem dışarıda büyük ilgi var. Yatırımcı güveni arttı ve bu da rakamlara yansıyor. Son iki ayda Merkez Bankası'nın rezervleri 70 milyar doların üzerine çıktı" şeklinde konuştu.

TEMMUZ AYINDA KALDIRILACAK

Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkışın önemine değinen Şimşek, "KKM’den çıkış öncelikli hedeflerimizdendi. Başından beri söyledik, piyasayı bozmadan ve sorun yaratmadan çıkacağız. Gerçekten de çıkıyoruz. Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden olanlar için de Temmuz ayında şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz. Ayrıca mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi getirdik. Bu şekilde normal Türk lirası mevduatın daha cazip hale geleceğini düşünüyoruz. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Yıllık bazda yüksek seyreden enflasyon Mayıs ayında zirve yaptı. Piyasa, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun yüzde 33’e, 24 ayda ise yüzde 21’e ineceğini öngörüyor. Biz de bu rakamların hedeflerimize yakınsayacağını düşünüyoruz" dedi.