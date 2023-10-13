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Rapora göre, işçi taleplerinde öne çıkan meslekler arasında "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)", "Garson (Servis Elemanı)" ve "Paketleme İşçisi" yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu önemli sonuçları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şunları söyledi: "İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşlarımızın istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ediyoruz. İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş tespit ettik."

Rapora göre, Türkiye genelinde 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 1 ve üzeri çalışana sahip 16 bin 778 işletmeyle yapılan araştırma sonucunda 272 bin 419 açık iş olduğu tespit edildi. Açık iş oranı yüzde 1,6 olarak belirlendi ve bir önceki yıla göre yüzde 29,3 oranında artış gösterdi.

En fazla açık iş oranına sahip sektörler "Bilgi ve İletişim", "İnşaat" ve "İmalat" sektörleri oldu. Aynı şekilde, açık iş oranının en yüksek olduğu meslekler arasında "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)", "Garson (Servis Elemanı)" ve "Paketleme İşçisi" meslekleri yer aldı.

İŞKUR'un bu verileri, işverenler ve iş arayanlar için önemli bir kaynak oluşturarak istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktadır. (Haber Merkezi)