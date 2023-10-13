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Samsun’da akaryakıt tankeri üzerine çıkan sürücü elindeki demir ölçüm çubuğunun elektrik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapılıp düşerek yaralandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olan akaryakıt tankerinin üzerine çıkan sürücü Halil Karabaş (47), elindeki demir ölçüm çubuğunun elektik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılması sonuca tankerin üzerinden yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.