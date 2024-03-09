Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirerek, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ihtiyaç sahipleri hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bakan Göktaş, “Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV’lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardık” dedi.