Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş ve 12 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihat Çalışkan otobüse Akdağmadeni’nden bindiğini söyleyerek, tedavi gördüğü hastanede olay anını anlattı. Çalışkan, “Anlık bir şekilde orta refüj üzerinden bariyerlere çarptı. Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım” şeklinde konuştu. İHA